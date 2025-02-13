У Кременчуці ще очікується погіршення якості повітря: що відомо

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 228

Вночі та вранці 14 лютого у Кременчуці спостерігатимуться метеорологічні умови, що сприятимуть накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Про це повідомляє відділ оперативного контролю за станом в місті (1563) з посиланням на дані Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА).

Серед метеоявищ і відповідних умов фахівці називають безвітряну погоду, вплив центру антициклона та наявністю інверсійного шару. Підприємства отримали попередження про врегулювання викидів забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов, кажуть у 1563. Своєю чергою жителям міста фахівці радять по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

Нагадаємо, раніше відділ вже попереджав про погіршення якості повітря протягом доби 13 лютого.