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У Кременчуці прогнозують погіршення якості повітря: водіям радять не використовувати машини

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 33

Серед метеоявищ і відповідних умов фахівці називають безвітряну погоду, вплив центру антициклона та наявністю інверсійного шару

Протягом доби 13 лютого у Кременчуці спостерігатимуться метеорологічні умови, що сприятимуть накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Про це повідомляє відділ оперативного контролю за станом в місті (1563) з посиланням на дані Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА).

Серед метеоявищ і відповідних умов фахівці називають безвітряну погоду, вплив центру антициклона та наявністю інверсійного шару — коли температура повітря збільшується з висотою, замість звичного зменшення. Явище сприяє накопиченню, зокрема, смогу, бо холодне повітря внизу не піднімається, а разом із забрудненнями «замикається» під інверсійним шаром.

— Попередження передано підприємствам для вжиття ними заходів щодо регулювання викидів забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов, — йдеться у повідомленні.

Мешканцям міста фахівці радять по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

Нагадаємо, у Мінохорони здоров’я дали поради, як захиститися від забруднення повітря.

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Автор: Телеграф
Теги: якість повітря
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