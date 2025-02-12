У Кременчуці прогнозують погіршення якості повітря: водіям радять не використовувати машини

Серед метеоявищ і відповідних умов фахівці називають безвітряну погоду, вплив центру антициклона та наявністю інверсійного шару
Протягом доби 13 лютого у Кременчуці спостерігатимуться метеорологічні умови, що сприятимуть накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Про це повідомляє відділ оперативного контролю за станом в місті (1563) з посиланням на дані Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА).
Серед метеоявищ і відповідних умов фахівці називають безвітряну погоду, вплив центру антициклона та наявністю інверсійного шару — коли температура повітря збільшується з висотою, замість звичного зменшення. Явище сприяє накопиченню, зокрема, смогу, бо холодне повітря внизу не піднімається, а разом із забрудненнями «замикається» під інверсійним шаром.
Мешканцям міста фахівці радять по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.
Нагадаємо, у Мінохорони здоров’я дали поради, як захиститися від забруднення повітря.
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