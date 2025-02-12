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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині під магазином раптово помер чоловік: поліція з'ясовує обставини

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 497

Медики не змогли його врятувати. Причину смерті встановлює експертиза

12 лютого близько 10.40 у Комишнянській громаді Миргородського району біля одного з магазинів раптово помер 52-річний місцевий житель. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, чоловікові раптово стало зле. Медики, які прибули на виклик, намагалися його врятувати, проте він помер на місці.

Причину смерті встановить судово-медична експертиза. Поліція вирішує питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (з позначкою «природна смерть»).

Обставини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що у Миргороді в річці під кригою виявили тіло жінки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Миргород смерть магазин
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