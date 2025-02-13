Не оформив відстрочку, бо доглядав за братом-самогубцею: на Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 514

На суді чоловік повідомив, що не мав наміру ухилитися від мобілізації, а про свої життєві обставини повідомляв до ТЦК в усній формі

На Полтавщині чоловік не оформив відстрочку від мобілізації, бо доглядає за братом з інвалідністю, який хотів покінчити з життям самогубством. За це обвинувачений проведе три роки за ґратами. Про це стало відомо із вироку Шишацького районного суду від 7 лютого.

У матеріалах справи зазначено, що у 19 грудня 2023 року рішенням військово-лікарської комісії чоловіка визнали придатним до проходження військової служби. Йому вручили повістку, і вже 26 грудня він мав їхати до військової частини для подальшого проходження служби. Проте у зазначений день та час чоловік до військової частини не прибув.

На суді обвинувачений свою вину не визнав. Він повідомив, що доглядає за хворим братом з I групою інвалідності, яку той отримав після невдалої спроби самогубства. Чоловік вважав, що така обставина звільняє його від проходження військової служби за мобілізацією.

З липня 2023 року він доглядає за братом самостійно, але жодних документів, які могли б це підтверджувати, до територіального центру комплектування не надав, а повідомляв про свої життєві обставини лише усно.

Наміру ухилитися від мобілізації він не мав, зазначив обвинувачений.

Дослідивши усі докази, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

Нагадаємо, нещодавно у Гадячі на 3 роки за ухилення від мобілізації засудили чоловіка, який заявив, що не готовий до військової служби, а також перерахував на потреби ЗСУ 6 тисяч гривень.