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Директора харківського ТОВ підозрюють у розтраті 43 млн грн

Сьогодні, 18:13 Переглядів: 165

Прокуратура відкидає звинувачення у затягуванні розслідування, які поширювались у медіа та соціальних мережах.

Полтавська обласна прокуратура висунула підозру директору харківського товариства у розтраті понад 43 млн грн, виділених на постачання солі та прибирання територій Полтавської громади, повідомила пресслужба прокуратури.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Обставини справи

У вересні 2022 року товариство уклало договір з Управлінням ЖКГ Полтавської міської ради. Договір передбачав надання послуг із прибирання територій громади та постачання 3 тисяч тонн хлористого натрію (солі з антизлежувачем). Директор, підробивши акти виконаних робіт і прийому-передачі товару, отримав понад 43 млн грн, але сіль так і не поставив.

Досудове розслідування

Розпочате у квітні 2023 року, спочатку слідчими Головного управління Національної поліції у Полтавській області, а згодом детективами Бюро економічної безпеки та НАБУ.

Проведено судові почеркознавчі та економічні експертизи.

До 17 січня 2025 року керівник товариства перебував за кордоном, що ускладнювало проведення слідчих дій, зокрема обшуків.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення причетності інших осіб до злочину.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура Полтавщини розтрата
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