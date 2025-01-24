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На Полтавщині діє Комплексна програма підтримки ветеранів: що вона передбачає

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 141

 

Програма передбачає соціальну, фінансову та психологічну допомогу

У Полтавській області із 2023 року діє Комплексна програма підтримки ветеранів, яка передбачає соціальну, фінансову та психологічну допомогу. Детальніше про неї розповів т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, при Полтавській ОВА діє управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, де кожен може отримати фахову консультацію.

Підтримка ветеранів після повернення з війни — це наша спільна справа. Захисники й захисниці не повинні залишитися зі своїми проблемами сам на сам. Ми маємо забезпечити їм належні умови та ресурси для успішної реінтеграції в цивільне життя, — зазначає Когут.

Так цьогоріч у програмі на проведення заходів соціального відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачено 3,5 мільйона гривень.

Продовжує діяти програма і з зубопротезування захисників та захисниць — на неї спрямують 7,4 мільйона гривень.

На санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих чи померлих захисників і захисниць України коштом обласного бюджету передбачено 4,5 мільйона гривень.

Відшкодовують ветеранам і розв'язання житлових питань, зокрема і в рамках державної програми «єОселя» — на це в бюджеті області закладено 5,4 мільйона гривень.

Для військовослужбовців, ветеранів війни, членів сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України продовжують діяти безкоштовні соціальні години на заняття спортом на базі спорткомплексу «Акваарена».

За отриманням консультації ветерани можуть звернутися до управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб за телефонами: 0532-56-27-33 або 063-808-22-81.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Кременчуцькому районі запрацювали 6 помічників ветеранів, один з них працює у Кременчуці.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: соціальний захист підтримка ветеранів комплексна програма
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