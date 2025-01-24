Борг у понад 600 тисяч гривень: у Кременчуці обговорили оренду землі під палацом культури «КрАЗ»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 2

Відомо, що ТОВ «Сучасна металургійна компанія», яке є власником палацу, просила міську раду дати в оренду землю на 15 років

Депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянула оренду земельної ділянки під палацом культури «КрАЗ». На сьогодні борг перед містом за оренду складає понад 600 тисяч гривень. Про це стало відомо під час засідання комісії 24 січня.

Відомо, що ТОВ «Сучасна металургійна компанія», яке є власником палацу, просила міську раду дати в оренду землю на 15 років. Втім на комісії депутати запропонували зняти питання на доопрацювання до того, як міська влада переговорить з власником майна щодо можливих рішень погашення боргу.

Додамо, що раніше палац культури «КрАЗ» належав підприємству «АвтоКрАЗ», яке входило у групу «Фінанси та Кредит» екснардепа від Кременчука та Горішніх Плавнів Костянтина Жеваго.

Нагадаємо, ПК «Кредмаш» викупив підприємець, який керує автосервісом на Молодіжному.