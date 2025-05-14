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Освіта, Полтавщина

На Полтавщині відремонтують укриття у п'яти закладах освіти за 170 млн грн

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 164

 

Кошти заклади освіти отримають шляхом співфінансування: від держави та місцевих громад

На Полтавщині облаштують укриття у п'яти закладах освіти на 170 мільйонів гривень. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, гроші заклади освіти отримають завдяки реалізації інвестиційного проєкту з облаштування укриттів коштом державної субвенції. Уряд спрямував на це для Полтавщини понад 135 мільйонів гривень, ще більш як 34 мільйони виділять громади на умовах співфінансування.

Які саме заклади профінансують, Когут не зазначив, проте військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Аби отримати фінансування на ремонт укриттів, заклади освіти мають відповідати також певним критеріям: у них навчаються понад 200 учнів або вони є єдиними у громаді з можливістю забезпечити очну чи змішану форму навчання та підвозу дітей.

Нагадаємо, у Кременчуці досі не знайшли підрядника, який міг би облаштувати укриття у гімназії №3.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: укриття освіта
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