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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Гадячі жінка порізала ножем чоловіка, бо той ображав її доньку з інвалідністю

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 229

 

Суд визнав жінку у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження 

На Полтавщині судили жінку, яка порізала ножем чоловіка, бо той ображав її доньку з інвалідністю. Про це стало відомо із вироку Гадяцького районного суду від 8 травня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена виховує двох малолітніх дітей, раніше не судима. Торік у листопаді разом зі співмешканцем вони розпивали спиртні напої. Згодом між ними виникла сварка, бо чоловік ображав доньку обвинуваченої, яка має інвалідність з дитинства. Коли чоловік почав виходити з кімнати, жінка взяла до рук кухонний ніж та вдарила його у спину. 

Експертиза розцінила таке поранення як тяжке тілесне ушкодження, що було небезпечним для життя в момент його скоєння. 

На суді жінка свою вину у скоєному підтвердила і розповіла, що жила із чоловіком протягом двох років, разом виховували її двох дітей та дитину потерпілого. Останнім часом між ними почали виникати сварки щодо виховання та утримання дітей, а чоловік неодноразово висловлювався грубо щодо її доньки, яка має інвалідність з дитинства. Також обвинувачена розповіла, що того дня під час сварки чоловік ударив її першим, а вже потім вона схопила ножа. Далі вона сама викликала «швидку» і повідомила про скоєне. нині із чоловіком вони не живуть разом.

На основі усіх матеріалів справи суд визнав жінку винною у спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України) та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте змінив його на 1,5 року іспитового строку.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду різанина
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