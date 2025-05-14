У Гадячі жінка порізала ножем чоловіка, бо той ображав її доньку з інвалідністю

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 229

На Полтавщині судили жінку, яка порізала ножем чоловіка, бо той ображав її доньку з інвалідністю. Про це стало відомо із вироку Гадяцького районного суду від 8 травня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена виховує двох малолітніх дітей, раніше не судима. Торік у листопаді разом зі співмешканцем вони розпивали спиртні напої. Згодом між ними виникла сварка, бо чоловік ображав доньку обвинуваченої, яка має інвалідність з дитинства. Коли чоловік почав виходити з кімнати, жінка взяла до рук кухонний ніж та вдарила його у спину.

Експертиза розцінила таке поранення як тяжке тілесне ушкодження, що було небезпечним для життя в момент його скоєння.

На суді жінка свою вину у скоєному підтвердила і розповіла, що жила із чоловіком протягом двох років, разом виховували її двох дітей та дитину потерпілого. Останнім часом між ними почали виникати сварки щодо виховання та утримання дітей, а чоловік неодноразово висловлювався грубо щодо її доньки, яка має інвалідність з дитинства. Також обвинувачена розповіла, що того дня під час сварки чоловік ударив її першим, а вже потім вона схопила ножа. Далі вона сама викликала «швидку» і повідомила про скоєне. нині із чоловіком вони не живуть разом.

На основі усіх матеріалів справи суд визнав жінку винною у спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України) та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте змінив його на 1,5 року іспитового строку.



