Лісівники показали фото наслідків масштабної пожежі на Полтавщині

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 299

До ліквідації лісової пожежі залучали понад 400 рятувальників, 4 пожежні потяги та близько 80 одиниць техніки

Минулого тижня масштабну лісову пожежу у Новосанжарській громаді на Полтавщині, що тривала майже два тижні, загасили. Сьогодні ж у пресслужбі Слобожанського лісового офісу показали фотографії наслідків лісової пожежі.

Почалася пожежа 15 вересня, а остаточно ліквідувати її вдалося 28 вересня.

Причиною загоряння рятувальники називають людську недбалість — хтось зі місцевих жителів підпалив сухостій у себе на подвір'ї, а вогонь перекинувся на лісовий масив.

Під час цієї пожежі полум’я дісталося й до будинків — вогонь пошкодив 26 житлових будинків і 24 господарчі споруди. Мешканців деяких сіл Новосанжарської громади евакуювали та надали необхідну допомогу.

— Сума збитків та наслідки шкоди природі колосальні! Детально про це ми повідомимо незабаром, після проведення усіх необхідних обрахунків, — додають у лісовому офісі.

Вогонь пройшов понад 700 га лісової території. На допомогу приїздили рятувальники з Черкаської та Вінницької областей. Було залучено 4 пожежні потяги та близько 80 одиниць техніки, зокрема й із сільгосппідприємств.

Більше фотографій з наслідками масштабної пожежі можна побачити у галереї нижче.