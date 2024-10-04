Градизька громада стала першою в області, де стартував проєкт «Укрпошта.Аптека». Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, починали реалізовувати проєкт у Градизькій, Кобеляцькій, Хорольській, Зіньківській та Глобинській громадах. Нині ж доставкою ліків у найвіддаленіші населені пункти охоплена вся область.
Крім того, разом із працівниками «Укрпошти», які розвозять ліки, їздять і медики, аби можна було також і оглянути пацієнтів.
За його словами, на сьогодні медпрацівники оглянули близько 600 людей і виписали понад тисячу рецептів.
Скористатися послугою «Укрпошта.Аптека» та замовити ліки громадяни можуть через контакт-центр за телефоном 0800300545. Послуга діє як на безрецептурні, так і рецептурні засоби, зокрема і за програмою «Доступні ліки». Виняток становлять наркотичні та психотропні препарати, інсуліни тощо.
Нагадаємо, на Полтавщині послуга «Укрпошта.Аптека» працює із липня цього року. У доступі є близько 20 тисяч різних медикаментів.
Також нещодавно «Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків.
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