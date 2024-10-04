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Градизька громада — одна з перших, де запрацював проєкт «Укрпошта.Аптека»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 149

 

Окрім ліків, громадяни у віддалених селах можуть отримати також і консультацію від медиків

Градизька громада стала першою в області, де стартував проєкт «Укрпошта.Аптека». Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, починали реалізовувати проєкт у Градизькій, Кобеляцькій, Хорольській, Зіньківській та Глобинській громадах. Нині ж доставкою ліків у найвіддаленіші населені пункти охоплена вся область.

Крім того, разом із працівниками «Укрпошти», які розвозять ліки, їздять і медики, аби можна було також і оглянути пацієнтів.

— Ініціатива передбачає обстеження і консультацію, за необхідності — оформлення рецепту на ліки, а також доставку вже замовлених медикаментів, — заявляє Пронін.

За його словами, на сьогодні медпрацівники оглянули близько 600 людей і виписали понад тисячу рецептів.

Скористатися послугою «Укрпошта.Аптека» та замовити ліки громадяни можуть через контакт-центр за телефоном 0800300545. Послуга діє як на безрецептурні, так і рецептурні засоби, зокрема і за програмою «Доступні ліки». Виняток становлять наркотичні та психотропні препарати, інсуліни тощо. 

Нагадаємо, на Полтавщині послуга «Укрпошта.Аптека» працює із липня цього року. У доступі є близько 20 тисяч різних медикаментів. 

Також нещодавно «Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: укрпошта ліки аптека
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