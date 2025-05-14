У Кременчуці встановили скульптуру «Незламна»: фото

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Скульптуру місто отримало до Дня міста, який цьогоріч вперше відзначатиметься у останні вихідні травня

У парку Миру встановили скульптуру «Незламна» кременчуцького митця Олександра Павловського. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 14 травня.

Пам’ятник у вигляді жінки в українському вінку зі зброєю символізує мужність і стійкість українського народу, йдеться у повідомленні. Над цим образом скульптор працював майже два місяці.

Скульптуру місто отримало до Дня міста, який цьогоріч вперше відзначатиметься у останні вихідні травня.

Нагадаємо, у Полтаві «оживили» пам’ятник Івану Мазепі.