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Кременчук, Гроші, Соціальний захист

Комунальна установа «Турбота» отримає ще півтора мільйона гривень: на що підуть гроші

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 65

Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду громади

Кременчуцька комунальна установа «Турбота» отримає 1,5 мільйона гривень на завершення ремонту приміщення. Зокрема, там планується пофарбувати стіни й відремонтувати вхідну групу. Відповідний проєкт рішення підтримали на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 13 травня. 

Надалі установа проситиме гроші на закупівлю меблів. Крім того, там планують облаштувати укриття. Тож назвати загальну вартість робіт нині не можуть, адже ще немає проєктно-кошторисної документації. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду громади.

Нагадаємо, 15 січня у Кременчуці погодили виділити понад 1,1 млн гривень для КУ «Турбота», що працює під керівництво департаменту соціального захисту населення Кременчука. Гроші підуть на закупівлю комп’ютерної техніки та меблів. У лютому установа отримала 200 тисяч гривень на закупівлю ролет.

Додамо, що на початку року стало відомо, що комунальна установа «Турбота» працюватиме у приміщенні колишньої жіночої консультації № 1 на вулиці Івана Мазепи. За словами міського голови Віталія Малецького, «Турбота» надаватиме ті самі функціональні послуги кременчужанам, що і центри соціальних служб. 

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Автор: Телеграф
Теги: турбота
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