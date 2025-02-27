Комунальна установа «Турбота» отримає понад 200 тисяч гривень на закупівлю ролет

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 113

У Кременчуці погодили виділити понад 200 тисяч гривень для комунальної установи «Турботи». Гроші підуть на закупівлю ролет на вікна. Відповідне рішення підтримали члени депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 26 лютого.

Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, 15 січня у Кременчуці погодили виділити понад 1,1 млн гривень для КУ «Турбота», що працює під керівництво департаменту соціального захисту населення Кременчука. Гроші підуть на закупівлю комп’ютерної техніки та меблів.

Додамо, що на початку року стало відомо, що комунальна установа «Турбота» працюватиме у приміщенні колишньої жіночої консультації № 1 на вулиці Івана Мазепи. За словами міського голови Віталія Малецького, «Турбота» надаватиме ті самі функціональні послуги кременчужанам, що і центри соціальних служб.