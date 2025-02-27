Кримінальна справа: міський голова Малецький та секретар Гриценко могли надавати суду підроблені офіційні документи

Кременчуцька окружна прокуратура внесла в ЄРДР відомості про можливе підроблення документів міським головою Віталієм Малецьким та секретарем міськради Юрієм Гриценком. Справа стосується голосування за зміни до Детального плану території північного промвузла
Редакції нашого видання, з власних джерел, стало відомо, що 21 лютого Кременчуцькою окружною прокуратурою були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що стосуються можливого вчинення кримінальних правопорушень, за ознаками злочину передбаченого ст. 366 КК України. Мова про складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
У заяві, зокрема, йдеться про те, що у вересні 2023 року міський голова Кременчука Віталій Малецький та секретар міської ради Юрій Гриценко, з метою надання легітимності своїм протиправним діям, та діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Алма Оіл Груп», створювали штучні докази під виглядом офіційних документів, для подання в Полтавський окружний адміністративний суд. В ході судового розгляду, судом досліджувались документи за підписом міського голови та секретаря міської ради, а саме: список депутатів присутніх на сесії та список депутатів, які голосували за прийняття оскаржуваного рішення.
Також в заяві зазначено, що під час судового розгляду в суді був досліджений запис сесії від 08.09.2023, на якому зафіксована тільки присутність міського голови, а відомості про присутність в залі засідань депутатів міської ради, у тому числі тих, хто нібито брав участь дистанційно, а також секретаря міської ради Гриценка Ю.В., відсутні.
Родзинки цій справі додає те, що на записі, перед відкриттям сесії, мер Малецький повідомляє, що на сесії відсутній секретар міської ради Гриценко Ю.В. і не бере участь у роботі сесії, але водночас, згідно з наданим суду списку депутатів зазначено, що Гриценко Ю.В. присутній в залі засідань, що свідчить про недостовірність списку депутатів та про ознаки його підроблення. Отже, про факт підроблення офіційних документів свідчать підписи міського голови Малецького В.О. і секретаря міської ради Гриценка Ю.В. у Списку депутатів, який останній фізично не міг поставити та засвідчити присутність депутатів, позаяк сам був відсутній на пленарному засіданні.
Зі змісту заяви, та архіву відеозаписів пленарних засідань сесій Кременчуцької міської ради, вбачається, що мова йде про голосування за питання затвердження змін до Детального плану території північного промвузла м. Кременчука. Голосування стосувалося затвердження виготовленої містобудівної документації в інтересах будівництва приватного міні-НПЗ, появу якого пов’язують з кременчужанином Віталієм Марченком. Не зайвим буде додати, що саме в той час, депутати впродовж двох років від початку повномасштабного вторгнення приймали сесійні рішення голосуючи сердечками у мобільному застосунку Вайбер.
Нагадаємо, що станом на сьогодні, відповідне рішення Кременчуцької міської ради, прийняте в інтересах місцевих нафтовиків, визнане судами протиправним та незаконним. Другий апеляційний адміністративний суд своєю постановою від 10 грудня 2024 залишив в силі рішення Полтавського окружного адмінсуду, відмовивши в задоволенні скарг Кременчуцької міської ради та ТОВ «Алма Оіл Груп».
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