Кримінальна справа: міський голова Малецький та секретар Гриценко могли надавати суду підроблені офіційні документи

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Редакції нашого видання, з власних джерел, стало відомо, що 21 лютого Кременчуцькою окружною прокуратурою були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що стосуються можливого вчинення кримінальних правопорушень, за ознаками злочину передбаченого ст. 366 КК України. Мова про складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

У заяві, зокрема, йдеться про те, що у вересні 2023 року міський голова Кременчука Віталій Малецький та секретар міської ради Юрій Гриценко, з метою надання легітимності своїм протиправним діям, та діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Алма Оіл Груп», створювали штучні докази під виглядом офіційних документів, для подання в Полтавський окружний адміністративний суд. В ході судового розгляду, судом досліджувались документи за підписом міського голови та секретаря міської ради, а саме: список депутатів присутніх на сесії та список депутатів, які голосували за прийняття оскаржуваного рішення.

Також в заяві зазначено, що під час судового розгляду в суді був досліджений запис сесії від 08.09.2023, на якому зафіксована тільки присутність міського голови, а відомості про присутність в залі засідань депутатів міської ради, у тому числі тих, хто нібито брав участь дистанційно, а також секретаря міської ради Гриценка Ю.В., відсутні.