Радниця міського голови Кременчука за 2024 рік заробила менше 25 тис. гривень: огляд декларації

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Радниця міського голови Кременчука, депутатка Кременчуцької міської ради Кристина Мирошніченко подала декларацію про доходи за 2024 рік. У ній жінка вказала нерухомість, транспорт, доходи та заощадження. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

З нерухомості радниця міського голови задекларувала дві квартири, в одній з яких має частку. Інша квартира належить її чоловіку, житлом володіють також, ймовірно, його родичі.

З транспорту Кристина Мирошніченко задекларувала машину чоловіка, Віктора Мирошніченка — Huyndai I30 2012 року випуску, яку він придбав у 2020 році за 50 тисяч гривень.

У 2024 році радниця міського голови заробила 24 тис. 677 гривень, також жінка отримала соцвиплати — 85,9 тис. гривень.

Як заощадження жінка тримає у готівці 5 тисяч доларів, а її чоловік — 15 тисяч доларів. За даними YouControl, що у квітні 2024 року Віктор Мирошніченко зареєструвався як ФОП, основний вид діяльності — надання інших інформаційних послуг, також роздрібна і оптова торгівля.

Додамо, що станом на початок 2025 року стало відомо, що у міського голови Кременчука працюють два радники, які отримують зарплату. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Нагадаємо, тимчасово виконувач обов’язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у січні 2025 року отримав 125 203 грн заробітної плати до оподаткування. Після вирахування податків він отримав 96 407 грн. Його попередник Філіп Пронін у 2024 році щомісяця отримував від 92,8 до 108,4 тисячі гривень.