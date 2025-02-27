У Кременчуці виділятимуть понад 2 млн грн на сплату штрафних санкцій за позовами «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 194

Майже з десяток закладів освіти Кременчука отримають понад 2 мільйони гривень на погашення штрафних санкцій, пені, 3% річних та судового збору за позовами «Полтаватеплоенерго». Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 26 лютого.

Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, на початку лютого у Кременчуці погодили виділити понад півмільйона гривень на погашення штрафних санкцій за позовами «Полтаватеплоенерго» до комунальних закладів міста.

Додамо, що у Кременчуці під час сесії міської ради 14 лютого обговорили ситуацію з позовами юридичних і фізичних осіб проти комунального обласного підприємства «Полтаватеплоенерго» щодо платіжок за теплопостачання та гарчу воду. За словами голови Кременчуцької громади Віталія Малецького, місто нині сплачує різницю тарифів надавачу послуг. За словами депутата міської ради Богдана Лазоренка, на сьогодні усі дитячі садочки, які знаходяться в судових процесах щодо перерахунку, програли справи.

Як повідомили у пресслужбі «Полтаватеплоенерго» на початку січня, упродовж 2024 року до судів зверталися різні групи споживачів: від бюджетних організацій до населення Кременчука, проте ніхто не визнав тарифи ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» незаконними — «судді приймали рішення на користь обласного комунального підприємства та відмовляли позивачам у їхніх вимогах».

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».

Торік 23 серпня у Міністерстві енергетики України відбулася нарада під головуванням міністра Германа Галущенка щодо передачі майна «Полтаватеплоенерго» у Кременчуці з обласної до державної власності.

Цьогоріч 14 лютого депутати міської ради погодили виділити зі Стабілізаційного фонду понад півмільйона гривень на погашення штрафних санкцій, пені, 3% річних та судового збору за позовами «Полтаватеплоенерго» до комунальних закладів міста.