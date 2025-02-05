З бюджету Кременчука заплатять півмільйона гривень штрафних санкцій комунальним закладам за позовами «Полтаватеплоенерго»

Вчора, 22:00 Переглядів: 133

На засіданні комісії депутати були здивовані таким сумам та вирішили взяти ситуацію на свій контроль

Зі Стабілізаційного фонду міського бюджету Кременчука витратять понад півмільйона гривень на погашення штрафних санкцій, пені, 3% річних та судового збору за позовами «Полтаватеплоенерго» до комунальних закладів міста. Зокрема, понад 123 тис. грн на ці потреби виділять управлінню культури і туризму для оплати усіх цих судових витрат за борги музичної школи № 1.

І понад 375 тис. грн виділили управлінню для погашення боргів та судових витрат для Кременчуцького міського палацу культури.

Такий проєкт рішення, що виноситься на засідання виконкому, сьогодні розглянула постійна депутатська комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики.

Голова комісії Олександр Плескун здивувався сумам, які з бюджету міста мають сплатити за рішеннями господарського суду Полтавської області «Полтаватеплоенерго» та зауважив, що це лише «перші ластівки».

Він дав доручення тримати це питання на контролі та своєчасно надавати інформацію щодо заборгованості за судовими позовами комунальних закладів членам депутатської комісії з питань бюджету.

Отже, заклики міського голови не платити за платіжками «Полтаватеплоенерго» призвели лише до додаткових виплат цьому підприємству з міського бюджету за виграними ним судовими позовами.

Нагадаємо, на засіданні цією депутатської комісії був також розглянутий проєкт рішення щодо внесення змін до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади. Його збільшили на 1,2 млн грн за рахунок субвенції з державного бюджету для забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.