На Полтавщині попрощались з вбитим військовим ТЦК та СП Олександром Сикальчуком: у воїна були діти — репортаж Texty

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Військовий був одружений, разом із дружиною Оленою виховували двох неповнолітніх дітей: сина Артема і доньку Софію

У Диканьці попрощались з вбитим військовослужбовцем територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Олександром Сикальчуком. Чоловіка застрелили 1 лютого на автозаправці у Пирятині. Репортаж з поховання опублікувало видання Texty.org.ua 5 лютого.

texty.org.ua/Уляни Гридас

Олександр Сикальчук народився 29 серпня 1985 року в селищі Понорниця Чернігівської області. Проходив строкову військову службу в 2003–2004 роках. Закінчив Сосницький професійний аграрний ліцей у 2006-му. Був одружений, разом із дружиною Оленою виховували двох неповнолітніх дітей: сина Артема і доньку Софію. Проживав із родиною в Диканьці, що на Полтавщині, пишуть в Texty.

Чоловіка призвали на військову службу 27 вересня 2023 року на посаду гранатометника відділення охорони. З 26 квітня 2024-го був на посаді стрільця першого відділення охорони.

За словами односельців, до мобілізації Олександр робив ремонти й лагодив авто.

— Він був хорошим, чесним, добрим. Гарним військовим, — каже знайома родини Марина, у якої дитина навчається в одному класі з сином загиблого воїна.

Вбивство військовослужбовця ТЦК та СП у Пирятині: що відомо

1 лютого на автозаправній станції у Пирятині вбили військового ТЦК. Це сталось під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру.

Чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця, «погрожував мисливською рушницею, вимагав віддати зброю», розповіли військові. Отримавши відмову, чоловік вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу чоловік забрав автомат загиблого та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов’язаних.

Правоохоронці затримали ймовірних нападників. Слідчі розслідують справу в рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі, сказали у поліції.

3 лютого у суді в Пирятині обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військовослужбовця на автозаправній станції — його триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави.



