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У Кременчуці придбали сіль для посипання доріг: комунальники зекономили понад 3 млн грн

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 110

Очікувана вартість замовника за весь обсяг товару становила понад 10 млн грн

Наприкінці січня Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 уклало угоду з ТОВ «Євразійська торговельна група» на закупівлю 2  100 тонн солі з протизлежувальною добавкою для посипання доріг. Тонн солі коштуватиме громаді 3  150 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що очікувана вартість замовника за весь обсяг товару становила 10 млн 164 тис. грн — це 4 840 грн/т. ТОВ «Євразійська торговельна група» запропонувало найнижчу вартість серед інших 8 учасників торгів — 6,6 млн грн (3 150 грн/т) і тому стало переможцем. 

Кременчуцька громада змогла зекономити понад 3,5 млн гривень.

Додамо, що сіль мають постачати до кінця 2025 року окремими дрібними партіями, відповідно заявок замовника.

Станом на 22 січня Кременчук мав 21 вагон солі, якої вистачило б приблизно на два тижні найлютішої зими, заявив заступник міського голови Іван Москалик. 

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Автор: Телеграф
Теги: сіль Prozorro
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