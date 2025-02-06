Дві сітки з рибою знайшли учора інспектори рибоохоронпатруля на Кам'янському водосховищі

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Учора, 5 лютого, під час патрулювання акваторії Кам’янського водосховища інспектори Полтавського рибоохоронного патруля виявили дві сітки довжиною близько 100 м та незаконно спійману у ній рибу. Про це інформують у пресслужбі установи.

У сітках знаходилося понад 15 кг риби — 33 карасі та 2 щуки. Усю спійману рибу правоохоронці випустили назад у водойму.

Інспектори рибоохоронного патруля вкотре нагадують: використання заборонених знарядь лову є грубим порушенням природоохоронного законодавства України та несе загрозу для екосистеми водойм. За це передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Крім того, із 1 листопада 2024 року і до початку нересту на водоймах області діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах (у тому числі й з берега), а також до 30 червня 2025 року на усій території області триває заборона на вилов раків.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині правоохоронці виявили 500 м браконьєрських сіток, у яких було 80 кг риби.