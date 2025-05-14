Під Полтавою п’яний водій збив жінку — поліція

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Учора, 13 травня, близько 11.30 у селі Ковалівка під Полтавою сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, 66-річний водій автомобіля ЗАЗ Славута збив 55-річну жінку, яка із велосипедом стояла на узбіччі дороги. Потерпілу із травмами ушпиталили. Як зазначають у поліції, водій за кермом був у нетверезому стані.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Водієві може загрожувати ув'язнення строком до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами від трьох до п’яти років.

Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині нетверезий водій влетів у паркан, травмувалася пасажирка.



