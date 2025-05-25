КП «Теплоенерго» може витратити майже 2 млн грн на ремонт доріг після розриття: оголошено тендер

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Ремонти доріг підрядник має виконувати до кінця поточного року

Кременчуцьке комунальне підприємство «Теплоенерго» оголосило тендер на відновлення доріг після розриттів, які утворились через ремонт теплових мереж. Очікувана вартість закупівлі — 1,8 млн грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Обсяг робіт — 1 472,80 м², вказано у тендерній документації. Ремонти доріг підрядник має виконувати до кінця поточного року. Нині триває процедура подачі пропозицій.

Нагадаємо, у квітні КП «Теплоенерго» придбало автомобільний кран за 11,7 млн грн у Київського машинобудівельного заводу.