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День міста, атака росіян на Кременчук, мобільні блокпости: дайджест новин за тиждень

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 1 452

Пропонуємо вам тижневий дайджест головних новин Кременчука — усе коротко, чітко і без зайвих деталей

У лікарні «Кременчуцька» відкрили комунальний кабінет МРТ

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» відкрили комунальний кабінет МРТ-діагностики. На сьогодні там вже завершили ремонт приміщення з облаштуванням окремого входу. Послуги жителям міста надаватимуть безоплатно за направленням профільних лікарів.

У Кременчуці продовжуються крадіжки та руйнування могил військових на Свіштовському кладовищі. Поліція проводить розслідування

 

Після публікації «Кременчуцького Телеграфа» минулого тижня щодо дрібних крадіжок із могил загиблих військовослужбовців на Свіштовському кладовищі такі випадки продовжуються й далі. До редакції знову звернулася дружина полеглого захисника Дмитра Кучерявого, Ірина. Жінка розповідає: до надгробка по периметру було болтиками прикручене штучне освітлення. Також посередині знаходилась лампочка, яка підсвічувала портрет Дмитра. З 20 травня цього обладнання вже немає.

Також поліція Полтавщини встановлює обставини пошкодження місця поховання військового. В одного із полеглих захисників невідомі пошкодили флагшток. 

У Кременчуцькому районі створять мобільний блокпост

У Кременчуцькому районі працюватиме мобільний блокпост. Блокпости формуватимуться з представників поліції, патрульної поліції, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), військової служби правопорядку та, за потреби, Служби безпеки України (СБУ). Під час візиту до Кременчука т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут розповів, що блокпост діятиме у «рамках відпрацювання деяких безпекових заходів».

Росіяни атакували Кременчук безпілотниками напередодні Дня міста

 

У ніч на 23 травня, близько 1.35, у Кременчуці чули вибухи. Відомо, що російська армія атакувала громаду безпілотниками. Від прямого влучання та уламками БпЛА знищено підприємство, пошкоджено 7 будинків, без світла залишилися майже 1800 споживачів. Одна людина отримала травми, але від госпіталізації відмовилась.

На місці удару по Кременчуку залишається один «шахед», який не вибухнув — Малецький

Кременчук вперше відзначає День міста у нову дату

 

Вперше Кременчук відзначає День міста в останні вихідні травня — цьогоріч вони припали на 24 та 25 травня. 

Чому дату дня міста вирішили змінити

Як раніше пояснювали у міській раді, 29 вересня символізує визволення Кременчука від нацистських загарбників, проте за історичними даними, цього дня була звільнена лівобережна частина міста. Правобережжя звільнили 25 листопада. 

Нову дату святкування дня міста у Кременчуці пропонували пов’язати із:

  • датою отримання Магдебурзького права;
  • датою початку будування першого мосту, який сполучав Кременчук і Крюків;
  • датою, коли Кременчук отримав королівські привілеї від польського короля Яна Казимира;
  • датою обрання першого складу органів місцевого самоврядування.

Оскільки більшість визначних дат, пов’язаних із Кременчуком припадає саме на травень, комісія прийшла до висновку рекомендувати святкувати день Кременчука у треті (останні) вихідні травня.

До Дня міста провели «Урбан Бізнес Фест», біля Краєзнавчого музею відбувся музичний фестиваль.

Напередодні Дня міста до Кременчука приїхали почесні гості та представники міст-побратимів з України, Франції та Литви

Петиція про знесення скульптури «Незламна» у парку Миру набрала необхідну кількість голосів, щоб її розглянув мер

 

Попри те, що скульптуру встановили ще минулого тижня, обговорення навколо неї не вщухають і нині. Так, ще 20 травня петиція жительки міста Тетяни Руденко про демонтаж артоб'єкта набрала 250 підписів — надалі звернення має розглянути міський голова. 

Нагадаємо, до Дня міста, який цього року відзначатимуть в останні вихідні травня, кременчуцький скульптор Олександр Павловський подарував громаді фігуру «Незламна». Її встановили у парку «Миру».

Скульптура зображує жінку у вінку та зі зброєю в руках — символ мужності й стійкості українців. Однак частина містян сприйняла її неоднозначно. У соцмережах користувачі розділилися: частина обурюється «сексуалізацією образу війни», інші — вважають роботу сильною і красивою. На засіданні виконкому 15 травня міський голова Віталій Малецький заявив, що мистецтво має право на різні форми, а сам скульптор — «бачить світ так, як бачить».

Обмін 1000 на 1000

 

Протягом 3 днів, з 23 по 25 травня, відбувався великий обмін полоненими. З російського полону вдалось повернути щонайменше 21 захисника Полтавщини. Про обмін вдалося домовитись на основі переговорів, що відбулися 16 травня в Стамбулі, між Україною та Росією.

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Автор: Телеграф
Теги: дайджест
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