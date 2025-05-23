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Переможцем конкурсу стартапів у Кременчуці став Владислав Сахно

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 139

Сьогодні, 23 травня, в рамках п'ятого ювілейного «Урбан бізнес фесту» у Кременчуці визначили переможця бізнес стартап-проєкту. Ним став кременчужанин Владислав Сахно

У фінал конкурсу стартапів вийшли пґять учасників, які представили на суд журі свої бізнес-проєкти й провели пітчінг ідей.

Анастасія Нетесанна представила проєкт «3D Geek».

Влад Сахно розповів про свою ідею «Hat Dog».

Маріанна Гудович презентувала «Школу масажу та ароматерапії».

Коваль Олександр розказав про унікальні лампи та свій проєкт «INLUME NEWHOME».

Ярослав Ботвинко презентував наповлення обладнанням спортивної студії «BT Studio» та її подальший розвиток.

 

Журі оцінювало:

  • Реалістичність стартап-проєкту
  • Ефективність використання бюджету
  • Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення
  • Досвід роботи у відповідній сфері
  • Рівень власного внеску
  • Соціальний або екологічний ефект від реалізації проєкту.

Переможцем конкурсу й володарем головного призу — 100 000 грн — став Владислав Сахно та його одяг для тварин.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: Урбан Бізнес Фест конкурс стартап
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