Переможцем конкурсу стартапів у Кременчуці став Владислав Сахно

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 139

Сьогодні, 23 травня, в рамках п'ятого ювілейного «Урбан бізнес фесту» у Кременчуці визначили переможця бізнес стартап-проєкту. Ним став кременчужанин Владислав Сахно

Поділитись новиною



