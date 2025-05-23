Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 24 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Івана Миколайчука, 3-23/19
вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1
вул. Академіка Герасимовича, 53-84А
вул. Білецьківська, 2-28А
вул. Вільної України, 3-14
вул. Гайдамацька, 21-44
вул. Григорія Чуркіна, 2-38
вул. Космонавтів, 19/14-86
вул. Космонавтів, 39/14-60
вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
вул. Ліщинова, 1А-46
вул. Ліщинова, 4-8, 27, 29
вул. Михайлівська, 16/42-21
вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
вул. Олександрійська, 41/2
вул. Петра Дорошенка, 2-8
вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37
вул. Пилотів, 17-44
вул. Пілотів, 17-46
вул. Платухіна, 3-23
вул. Романа Шухевича, 3-9
вул. Різдвяна, 18Б
вул. Сагайдачного, 10, 29
вул. Софіївська, 41/26-55/35
вул. Тіниста, 1/5-48
вул. Чорноморська, 1/9-24/35
вул. Чорноморська, 15/10-46
вул. Чумацький Шлях, 45-67
вул. Ярослава Мудрого, 30-38
пр-д Лікаря Самойловича, 2-17
пр-д. Пілотів, 27, 34А, 48
пров. Івана Паторжинського, 1-12
пров. Вагонобудівний, 2/34-32
пров. Гайдамацький, 2/55-45
пров. Грузинський, 11-27
пров. Грузинський, 3-9/20
пров. Космонавтів, 1-9
пров. Космічний, 3-19
пров. Лікаря Самойловича, 3-93
пров. Михайлівський, 1Б-20
пров. Пилипа Орлика, 2/53-24
пров. Сергія Петренка, 20-33
пров. Чорноморський, 4-17
просп. Полтавський, 32А-48
просп. Полтавський, 5-44/2
туп. 1-й Гайдамацький, 3-6
туп. 2-й Гайдамацький, 3-5
туп. Космонавтів, 1, 2
туп. Кременецький, 3-26
туп. Самойлівський, 2-6.
вул. Джерельна, 3-19
вул. Каштанова, 1-22
вул. Козацька, 61/31-94А
вул. Сергія Кульчицького, 16-49
пров. Вербовий, 2,4
пров. Рівненський, 13А-25
просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
туп. Степовий, 1-9.
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