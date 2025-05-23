Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 24 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Івана Миколайчука, 3-23/19

  • вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1

  • вул. Академіка Герасимовича, 53-84А

  • вул. Білецьківська, 2-28А

  • вул. Вільної України, 3-14

  • вул. Гайдамацька, 21-44

  • вул. Григорія Чуркіна, 2-38

  • вул. Космонавтів, 19/14-86

  • вул. Космонавтів, 39/14-60

  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56

  • вул. Ліщинова, 1А-46

  • вул. Ліщинова, 4-8, 27, 29

  • вул. Михайлівська, 16/42-21

  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39

  • вул. Олександрійська, 41/2

  • вул. Петра Дорошенка, 2-8

  • вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37

  • вул. Пилотів, 17-44

  • вул. Пілотів, 17-46

  • вул. Платухіна, 3-23

  • вул. Романа Шухевича, 3-9

  • вул. Різдвяна, 18Б

  • вул. Сагайдачного, 10, 29

  • вул. Софіївська, 41/26-55/35

  • вул. Тіниста, 1/5-48

  • вул. Чорноморська, 1/9-24/35

  • вул. Чорноморська, 15/10-46

  • вул. Чумацький Шлях, 45-67

  • вул. Ярослава Мудрого, 30-38

  • пр-д Лікаря Самойловича, 2-17

  • пр-д. Пілотів, 27, 34А, 48

  • пров. Івана Паторжинського, 1-12

  • пров. Вагонобудівний, 2/34-32

  • пров. Гайдамацький, 2/55-45

  • пров. Грузинський, 11-27

  • пров. Грузинський, 3-9/20

  • пров. Космонавтів, 1-9

  • пров. Космічний, 3-19

  • пров. Лікаря Самойловича, 3-93

  • пров. Михайлівський, 1Б-20

  • пров. Пилипа Орлика, 2/53-24

  • пров. Сергія Петренка, 20-33

  • пров. Чорноморський, 4-17

  • просп. Полтавський, 32А-48

  • просп. Полтавський, 5-44/2

  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6

  • туп. 2-й Гайдамацький, 3-5

  • туп. Космонавтів, 1, 2

  • туп. Кременецький, 3-26

  • туп. Самойлівський, 2-6.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Джерельна, 3-19

  • вул. Каштанова, 1-22

  • вул. Козацька, 61/31-94А

  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49

  • пров. Вербовий, 2,4

  • пров. Рівненський, 13А-25

  • просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118

  • туп. Степовий, 1-9.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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