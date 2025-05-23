На Троїцькій зранку — аварія: кілька будинків досі без води

З самого ранку 23 травня мешканці кількох будинків у центрі Кременчука скаржаться на відсутність водопостачання. Як повідомили у КП «Кременчукводоканал», подачу води припинили через аварійні роботи.
Централізоване водопостачання тимчасово відключене за такими адресами:
Аварійні роботи тривають, орієнтовний час завершення — до 19.00.
Після відновлення водопостачання можливе тимчасове погіршення якості води — підвищення каламутності та забарвленості.
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