На Троїцькій зранку — аварія: кілька будинків досі без води

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 178

У «Кременчукводоканалі» обі2цяли завершити до 19.00

З самого ранку 23 травня мешканці кількох будинків у центрі Кременчука скаржаться на відсутність водопостачання. Як повідомили у КП «Кременчукводоканал», подачу води припинили через аварійні роботи. Централізоване водопостачання тимчасово відключене за такими адресами: вул. 29 Вересня, буд. 18, 18-А, 21, 22;

вул. Троїцька, буд. 45, 52;

вул. Софіївська, буд. 37. Аварійні роботи тривають, орієнтовний час завершення — до 19.00. Після відновлення водопостачання можливе тимчасове погіршення якості води — підвищення каламутності та забарвленості. ПО ТЕМІ:

На Героїв Маріуполя біля «Кременчукводоканалу» заборонять зупинку транспорту

Поділитись новиною



