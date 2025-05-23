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На Троїцькій зранку — аварія: кілька будинків досі без води

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 178

 У «Кременчукводоканалі» обі2цяли завершити до 19.00

З самого ранку 23 травня мешканці кількох будинків у центрі Кременчука скаржаться на відсутність водопостачання. Як повідомили у КП «Кременчукводоканал», подачу води припинили через аварійні роботи.

Централізоване водопостачання тимчасово відключене за такими адресами:

  • вул. 29 Вересня, буд. 18, 18-А, 21, 22;
  • вул. Троїцька, буд. 45, 52;
  • вул. Софіївська, буд. 37.

Аварійні роботи тривають, орієнтовний час завершення — до 19.00.

Після відновлення водопостачання можливе тимчасове погіршення якості води — підвищення каламутності та забарвленості.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчукводоканал аварія водопостачання відключення води
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