У Кременчуці визначили переможців конкурсу «Фасад ART. Кременчук»

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 54

Сьогодні, 23 травня, в рамках проведення п'ятого ювілейного фестивалю «Урбан бізнес фест» відбулося нагородження переможців конкурсу «Фасад ART. Кременчук»

Нагородження переможців проводив перший заступник голови міста Кременчука Володимир Пилипенко.

У номінації «Архитектурна поезія» переміг магазин «Естетика».

Серед переможців також кафе «Друзі і вино» та їх лимонне сяйво.

ТРЦ «Галактика» перемогла в номінації «Преміум-естетика».

Одразу три номінації взяв колектив кафе «Кофан». Вони перемогли в номінаціях «Фасад, що змінює простір», «Естетика і гармонія в оформленні фасаду» (азійське нео-бістро) та «Етнофасад — гармонія традицій і природи».

Серед переможців — Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Львивська майстерня шоколаду та колектив цеху зеленого будівництва КП «Благоустрій Кременчука». всі переможці отримали дипломи й памґятні статуетки.