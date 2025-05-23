Світло крізь темряву: у Кременчуці відкрилася виставка Марії Некрасової

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23 травня у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка української художниці Марії Некрасової «Акварелі і живопис».

Символічно, що саме Кременчук став першим містом, де багато років тому її роботи побачили широкі кола глядачів. І тепер — уже в рамках святкування Дня міста — відбулася її персональна виставка.

Марія Некрасова — членкиня Національної спілки художників України з 2012 року. Народилася у Світловодську, навчалася у Харківській академії дизайну і мистецтв. З 2007 року бере участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних виставках.

Художниця працює переважно в техніці пленерного живопису. Її роботи вирізняються тонким відчуттям кольору та світла, ліричністю і стриманою емоційністю. Акварелі — прозорі й повітряні, живопис — чуттєвий, з елементами імпресіонізму. У музеї представлено 35 робіт, створених протягом останніх десяти років.

Серед них — і картини, написані під час повномасштабної війни. Деякі полотна були створені під час блекаутів. Вони виконані у темних тонах Ці твори передають внутрішній стан митця — тривогу, вразливість, пошук рівноваги. Водночас у них — світло, що пробивається крізь темряву. Це внутрішнє світло, якого трималася художниця і якого, можливо, шукає кожен із нас.

— Я знаходжу натхнення в кожному дні — у кольорах життя, у дітях, у любові та підтримці близьких, — каже Марія Некрасова.

Особистий вимір у творчості Марії — не менш важливий. Її чоловік Артем Смородін — теж художник. Колись вони разом їздили на пленери, працювали поруч. Зараз Артем — військовослужбовець ЗСУ, а Марія разом з дітьми тимчасово мешкає у Фінляндії. Але навіть на відстані вони залишаються опорою одне для одного.

— Я пишаюсь Марією — не лише як художницею, а насамперед як жінкою. Попри всі труднощі — вона продовжує творити. Без майстерні, без особливих умов, з обмеженим часом — але її картини живуть, — каже Артем Смородін.

Через образи і символи художниця передає стан, який складно описати словами — глибоку внутрішню тишу, зв’язок із життям і витонченість жіночої емоційності.

Виставка триватиме до кінця червня. Це чудова нагода побачити живопис, у якому світло не просто присутнє — воно перемагає. Одна з картин обов’язково відгукнеться у вашому серці.