Напередодні Дня міста до Кременчука приїхали почесні гості та представники міст-побратимів з України, Франції та Литви

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Почесні гості привітали кременчужан на святковій сесії Кременчуцької міської ради та обмінялися подарунками з міським головою Віталієм Малецьким

Сьогодні, 23 травня, відбулося пленарне засідання позачергової XXIХ сесії Кременчуцької міської ради. Відкриваючи сесію, всі присутні традиційно вшанували хвилиною мовчання військових, жителів Кременчуцької міської територіальної громади, які загинули, захищаючи Україну.

Перед розглядом питань на сесії відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Міністерством молоді та спорту України, Полтавською обласною військовою адміністрацією та Кременчуцькою міською радою.

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У пленарному засіданні, присвяченому Дню міста, який цього року у Кременчуці вперше відзначається в останні вихідні травня, взяли участь почесні гості:

заступник Міністра молоді та спорту України Сергій Тимофєєв;

виконуючий обов’язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут; начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін;

заступник мера з європейських і міжнародних справ міста Клермон-Ферран (Франція) Жером Ослендер;

радник мера та депутат міської ради міста Алітус (Литва) Саулюс Івошка та Петрас Сабайтіс ;

; директор департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Мінекономіки України Віталій Шапірко;

міський голова міста Охтирка Павло Кузьменко;

секретар міської ради міста Ніжин Юрій Хоменко;

заступник міського голови міста Чорноморськ Руслан Саїнчук;

депутат міської ради міста Біла Церква Віталій Корнійчук;

начальниця управління економіки Коломийської міської ради Інна Ткачук.

Почесні гості привітали депутатів та кременчужан з Днем міста та обмінялися подарунками з міським головою Віталієм Малецьким.

На сесії депутати розглянули 32 питання порядку денного. Більшість затвердили пакетним голосуванням. Зокрема, одностайно ухвалили рішення щодо внесення змін до складу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Замість почесного громадянина міста, голови наглядової ради ПрАТ «Кредмаш» Миколи Івановича Данилейка, який помер 8 квітня, до складу виконкому включивши Олександра Лукацького.

Депутати також затвердили нагрудний знак Кременчуцької міської територіальної громади «Доблесть і пошана» та затвердили Положення про цю відзнаку. Нею будуть нагороджуватися військовослужбовці Сил оборони України, працівники силових відомств, волонтери, які відзначилися у справі захисту України.

На сесії ухвалили рішення про затвердження муніципальної доплати працівникам закладів охорони здоров’я Кременчуцької міської громади, внесли зміни та доповнення до низки міських програм та затвердили рішення виконавчого комітету. Одне з них викликало заперечення з боку депутатки міської ради Лариси Гориславець, яка попросила обґрунтувати заплановану закупівлю фотоапарата за 170 тис. грн для пресслужби. Нащо міський голова Віталій Малецький відповів, що запланована сума включає не лише сам фотоапарат, а й окремий об’єктив, та зазначив, що сучасна оптика коштує дорого, а стара техніка пресслужби «вже не витримує навантаження».

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Віталій Малецький підкреслив, що фотографії потрібні для партнерських заходів, сесій, архіву, і що закупівля відбуватиметься через тендер. На зауваження, що в Кременчуці є ціла комунальна телерадіокомпанія (КТРК) зі штатом у понад 50 людей, яка фінансується коштом міського бюджету, він відповів, що там немає фотографів.

— КТРК фотографії не робить. Вони знімають відео, а фоторепортажами займається пресслужба, — зазначив міський голова.

Нагадаємо, на роботу комунального телебачення у 2025 році з міського бюджету виділяють понад 23 мільйони гривень. Під час обговорення бюджету на 2025 рік міський голова Віталій Малецький повідомив, що значна частина з цих запланованих коштів піде на виплати заробітних плат для працівників КТРК, ще частина — на оплату комунальних послуг.