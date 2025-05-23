З російського полону повернули 390 українців у рамках обміну 1000 на 1000: серед них є полтавець

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 765

До України повернули 390 громадян — реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 23 травня.

— Субота й неділя — очікуємо продовження обміну. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю, — йдеться у повідомленні.

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Як о 18.31 у телеграмі повідомила виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова, з російського полону повертається житель Полтавської громади Ігор Кащук — нацгвардієць, перебував у полоні з вересня 2023 року.