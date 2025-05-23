«Ти для них як мама, як бабуся». Як у Кременчуці працює спеціальна школа в умовах війни: фоторепортаж

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 140

Загалом дітей вчать за типовою освітньою програмою, але під час уроків проводять корекційні роботи — індивідуально для кожного учня

У Кременчуці продовжує працювати спеціальна школа Полтавської обласної ради — заклад, де навчають дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними, психічними, сенсорними порушеннями, розладами поведінки.

Загалом школа розрахована на 190 учнів. Нині тут навчаються 120 дітей, розповідає директорка Ірина Гавриленко. Зараховують до закладу лише тих дітей, які вже мають відповідні висновки лікарів.

— Деякі батьки намагаються раніше прийти, тому що у нас маленькі класи — більше 12 людей ми не набираємо. Але намагаємось взяти всіх, — каже Ірина Гавриленко.

Окрім класів, бібліотеки та спортзалу, у школі також є кабінети з розвитку мовлення, соціально-побутового орієнтування, а також сенсорна кімната, кабінет психологічного розвантаження.

Діти можуть бути як на денному навчанні, так і залишатись у пансіоні з цілодобовим проживанням. У закладі є спальний корпус, укриття також облаштоване спальними місцями.

Вчителька трудового навчання Марина Радочина каже, що намагається готувати дітей до самостійного життя, дає економічне виховання, практичне. Жінка має досвід роботи і у звичайних школах.





— Вони до тебе приходять, ти для них, як мама, як бабуся. У масових школах такого я не відчувала. У нас як родина, — розповідає Марина.

Всі вчителі мають дефектологічну освіту — тобто можуть працювати з дітьми, які мають порушення фізичного або психічного розвитку. Загалом дітей вчать за типовою освітньою програмою, але під час уроків проводять корекційні роботи — індивідуально для кожного учня.

Нагадаємо, на сьогодні у Кременчуці немає безбар’єрних маршрутів, якими могли б користуватися маломобільні громадяни, зокрема й діти. Відповідне питання порушили на одній з сесій міської ради у квітні цьогоріч.