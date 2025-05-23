Після тривалої хвороби померла вчителька Кременчуцької гімназії №1 Олена Лаутнер

23 травня померла Олена Павлівна Лаутнер — вчителька історії та географії Кременчуцької гімназії №1. Їй було 52 роки. Про це повідомили на сторінці навчального закладу.
Олена Павлівна вирізнялася стійкістю характеру, силою духу, енергійністю та наполегливістю. Вона завжди підтримувала колег і учнів, не залишалась байдужою до чужого болю.
У гімназії її пам’ятають як педагога з великої літери. Її уроки були не лише про знання, а й про життя, про людяність. Вона стала для багатьох не просто вчителькою, а другом і наставницею.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» приєднується до співчуттів рідним, колегам і всім, кого торкнулася ця втрата.
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