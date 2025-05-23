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Кременчук, Спорт

Кременчук серед лідерів у розвитку клубної системи спорту: підписаний Меморандум

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 211

 

Кременчук став учасником національного експерименту з розвитку системи громадських спортивних клубів

Сьогодні, 23 травня, на початку сесії Кременчуцької міської ради було оголошено про старт нової програми з розвитку системи громадських спортивних клубів.

Було урочисто підписано Меморандум про співробітництво між Міністерством молоді та спорту України, Полтавською обласною військовою адміністрацією та Кременчуцькою міською радою. Він передбачає співпрацю та координація зусиль в рамках національного експерименту щодо розвитку клубної системи у спорті, яка зарекомендувала себе у багатьох громадах як ефективна модель залучення молоді до занять спортом. Його головна мета — впровадити європейський досвід в українських громадах та сформувати здорове та активне суспільство.

Меморандум підписали заступник міністра молоді та спорту України Сергій Тимофєєв, т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут та міський голова Віталій Малецький.

Після його підписання заступник міністра молоді та спорту Сергій Тимофєєв наголосив, що йдеться про довгостроковий проєкт, який об’єднує зусилля на трьох рівнях — місцевому, обласному та державному. Його мета — створити сучасну, європейську модель спорту, доступну для дітей та молоді, незалежно від місця проживання чи соціального статусу, за принципом «гроші ходять за дитиною».

Віталій Малецький заявив, що система спортивних клубів у Кременчуці вже працює. Затверджена міська програма, в рамках якої клубам надається фінансова підтримка спортивним клубам та федераціям, і назвав декілька з них, зокрема СК «Легіон». Він зауважив, що завдяки реєстрації спортивних клубів як громадських організацій, вони можуть отримувати підтримку з місцевого бюджету та залучати інші джерела фінансування для своєї роботи. Він також згадав депутата міської ради Василя Волошина, який є тренером національної збірної з дзюдо та віцепрезидентом Федерації дзюдо України та депутата Геннадія Іваняна, який очолює Федерацію велоспорту у Полтавській області.

Цей експеримент покликаний розширити можливості для розвитку спортивних клубів, які будуть орієнтовані на потреби та бажання людей, і сприятиме залученню якомога більшої кількості громадян до занять фізичною культурою та спортом.

 

— Ми сьогодні, як центральний орган виконавчої влади, який формує державну політику, дуже ретельно спостерігаємо, як проходять реформи в залученні спортивних клубів. І найближчим часом вже на державному рівні в рамках законопроєкту будуть внесені серйозні зміни щодо функціонування галузі фізичної культури і спорту… Я дякую місцевій громаді, а в першу чергу дякую захисникам України, що ми сьогодні маємо змогу розвивати спортивні клуби, — заявив заступник міністра молоді та спорту Сергій Тимофєєв.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія меморандум спортивні клуби Міністерство молоді та спорту
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