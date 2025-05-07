Серед звільнених учора із полону захисників є кременчуківець — Павло Конік (список)

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Серед звільнених із російського полону військовослужбовців є один захисник із Кременчука — морпіх Павло Конік. Про це редакції «Кременчуцького Телеграфа» повідомили рідні військовослужбовця.

Відомо, що захисникові 24 роки — він народився 15 листопада 2000 року.

У полоні чоловік провів 3 роки та 13 днів.

Також т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут повідомив, що наразі відомо про 12 звільнених військовослужбовців родом із Полтавщини.

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Полтавський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив список звільнених уродженців Полтавщини:

старший сержант Дмитро Воробйов

солдат Данило Гриднєв

солдат Олексій Бендас

молодший сержант Максим Каращенко

солдат Віктор Карпенко

рядовий Віталій Кисляк

солдат Сергій Клімов

старший солдат Ярослав Олійник

солдат Артем Книш

старший солдат Богдан Паук

солдат Павло Юрков

матрос Павло Конік.

Нагадаємо, учора під час чергового обміну військовополоненими до України повернулися 205 захисників.