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Топ новина, Кременчук, Полтавщина, Війна

Серед звільнених учора із полону захисників є кременчуківець — Павло Конік (список)

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 288

  

Попередньо відомо про 12 звільнених захисників із Полтавщини

Серед звільнених із російського полону військовослужбовців є один захисник із Кременчука — морпіх Павло Конік. Про це редакції «Кременчуцького Телеграфа» повідомили рідні військовослужбовця.

Відомо, що захисникові 24 роки — він народився 15 листопада 2000 року. 

У полоні чоловік провів 3 роки та 13 днів.

 

Також т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут повідомив, що наразі відомо про 12 звільнених військовослужбовців родом із Полтавщини.

Доповнено:

Полтавський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив список звільнених уродженців Полтавщини:

  • старший сержант Дмитро Воробйов
  • солдат Данило Гриднєв
  • солдат Олексій Бендас
  • молодший сержант Максим Каращенко
  • солдат Віктор Карпенко
  • рядовий Віталій Кисляк
  • солдат Сергій Клімов
  • старший солдат Ярослав Олійник
  • солдат Артем Книш
  • старший солдат Богдан Паук
  • солдат Павло Юрков
  • матрос Павло Конік.

Нагадаємо, учора під час чергового обміну військовополоненими до України повернулися 205 захисників.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: полон звільнений з полону обмін полоненими
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