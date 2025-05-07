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Споживач

У Кременчуцькому районі виявили порушення цін на продукти: у 70% перевірених закладів завищували націнку

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 80

 Ціни на хліб і борошно вдалося знизити після перевірок Держпродспоживслужби

З 3 по 28 квітня 2025 року фахівці Держпродспоживслужби в Полтавській області провели 15 перевірок щодо дотримання вимог формування цін на соціально значущі продукти та ліки. Перевірки охопили об’єкти у Кременчуцькому, Лубенському та Миргородському районах.

На 11 з 15 перевірених об’єктів (тобто 70%) виявлено порушення правил формування цін. Про це повідомили у пресслужбі Держпродспоживслужби Полтавщини.

Які товари подешевшали:

  • Батон ТОВ «Черкаси-хліб» (450 г): з 28,00 грн до 27,40 грн
    (націнку знижено з 12% до 10%)

  • Борошно пшеничне вищого ґатунку (1 кг)
    виробництва ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»:

    • одна партія: з 28,00 грн до 25,90 грн (націнка з 19% → 10%)

    • інша партія: з 27,00 грн до 25,20 грн (націнка з 17% → 10%).

Ціни було знижено до економічно обґрунтованого рівня, за результатами перевірок.

Держпродспоживслужба повідомила, що контрольні заходи триватимуть і надалі, аби запобігти спекуляціям із товарами першої потреби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Держпродспоживслужба ціни
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