У Кременчуцькому районі виявили порушення цін на продукти: у 70% перевірених закладів завищували націнку

З 3 по 28 квітня 2025 року фахівці Держпродспоживслужби в Полтавській області провели 15 перевірок щодо дотримання вимог формування цін на соціально значущі продукти та ліки. Перевірки охопили об’єкти у Кременчуцькому, Лубенському та Миргородському районах.
На 11 з 15 перевірених об’єктів (тобто 70%) виявлено порушення правил формування цін. Про це повідомили у пресслужбі Держпродспоживслужби Полтавщини.
Батон ТОВ «Черкаси-хліб» (450 г): з 28,00 грн до 27,40 грн
(націнку знижено з 12% до 10%)
Борошно пшеничне вищого ґатунку (1 кг)
виробництва ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»:
одна партія: з 28,00 грн до 25,90 грн (націнка з 19% → 10%)
інша партія: з 27,00 грн до 25,20 грн (націнка з 17% → 10%).
Ціни було знижено до економічно обґрунтованого рівня, за результатами перевірок.
Держпродспоживслужба повідомила, що контрольні заходи триватимуть і надалі, аби запобігти спекуляціям із товарами першої потреби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
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