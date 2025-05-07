ДБР викрило ще двох катів у справі Полтавського СІЗО — потерпілого перевели

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Ув’язненого понад добу тримали без води, їжі та доступу до туалету — фігурантам загрожує до 12 років

Слідчі Державного бюро розслідувань встановили нових учасників у справі про катування ув’язненого в Полтавській установі виконання покарань (СІЗО). Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, постраждалого прив’язували до ліжка і тримали без їжі, води та туалету понад півтори доби. Раніше підозру в катуванні оголосили двом працівникам СІЗО, які завели потерпілого до приміщення і закріпили його.

Тепер правоохоронці з’ясували, що до злочину причетні ще двоє співробітників установи — старший по корпусу та молодший інспектор відділу режиму й охорони.

Що відомо:

Обом оголосили підозру за ч. 3 ст. 127 КК України — катування, вчинене групою осіб.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Підозрюваним вже вручені клопотання про тримання під вартою.

Слідство з’ясувало, що фігуранти намагалися знищити відеозаписи, однак ДБР вдалося вилучити носій із доказами.

З метою безпеки потерпілого перевели до іншої установи.

Розслідування триває.

Нагадаємо, що торік ДБР вручило підозри чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії № 16 у Полтавській області за звинуваченням у катуванні в’язнів. 31 травня міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що відомство отримало інформацію про катування у колонії значно раніше. Новоприбулі в’язні зазнавали фізичних та психологічних тортур, які тривали доти, доки їхня воля не була зламана.