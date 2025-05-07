ДБР викрило ще двох катів у справі Полтавського СІЗО — потерпілого перевели

Ув’язненого понад добу тримали без води, їжі та доступу до туалету — фігурантам загрожує до 12 років
Слідчі Державного бюро розслідувань встановили нових учасників у справі про катування ув’язненого в Полтавській установі виконання покарань (СІЗО). Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
За даними слідства, постраждалого прив’язували до ліжка і тримали без їжі, води та туалету понад півтори доби. Раніше підозру в катуванні оголосили двом працівникам СІЗО, які завели потерпілого до приміщення і закріпили його.
Тепер правоохоронці з’ясували, що до злочину причетні ще двоє співробітників установи — старший по корпусу та молодший інспектор відділу режиму й охорони.
Розслідування триває.
Нагадаємо, що торік ДБР вручило підозри чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії № 16 у Полтавській області за звинуваченням у катуванні в’язнів. 31 травня міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що відомство отримало інформацію про катування у колонії значно раніше. Новоприбулі в’язні зазнавали фізичних та психологічних тортур, які тривали доти, доки їхня воля не була зламана.
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