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Надзвичайні новини, Полтавщина

ДБР викрило ще двох катів у справі Полтавського СІЗО — потерпілого перевели

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 109

 Ув’язненого понад добу тримали без води, їжі та доступу до туалету — фігурантам загрожує до 12 років

Слідчі Державного бюро розслідувань встановили нових учасників у справі про катування ув’язненого в Полтавській установі виконання покарань (СІЗО). Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, постраждалого прив’язували до ліжка і тримали без їжі, води та туалету понад півтори доби. Раніше підозру в катуванні оголосили двом працівникам СІЗО, які завели потерпілого до приміщення і закріпили його.

Тепер правоохоронці з’ясували, що до злочину причетні ще двоє співробітників установи — старший по корпусу та молодший інспектор відділу режиму й охорони.

Що відомо:

  • Обом оголосили підозру за ч. 3 ст. 127 КК України — катування, вчинене групою осіб.
  • Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
  • Підозрюваним вже вручені клопотання про тримання під вартою.
  • Слідство з’ясувало, що фігуранти намагалися знищити відеозаписи, однак ДБР вдалося вилучити носій із доказами.
  • З метою безпеки потерпілого перевели до іншої установи.

Розслідування триває.

Нагадаємо, що торік ДБР вручило підозри чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії № 16 у Полтавській області за звинуваченням у катуванні в’язнів. 31 травня міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що відомство отримало інформацію про катування у колонії значно раніше. Новоприбулі в’язні зазнавали фізичних та психологічних тортур, які тривали доти, доки їхня воля не була зламана.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: катування СІЗО ДБР
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