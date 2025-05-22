Пресслужба міськради хоче придбати новий фотоапарат: депутати знову підняли питання щодо фінансування КТРК

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 257 Коментарів: 2

За словами депутатів, на комунальне медіа виділяють достатньо коштів, тож вони могли б і закривати потреби фотографа для пресслужби

Зі Стабфонду Кременчуцької громади хочуть виділити 170 тисяч гривень на придбання нової фототехніки для управління інформаційних комунікацій міської ради (пресслужба). Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів, що відбулася 21 травня.

Членам комісії пояснили, що фотоапаратура, якої нині користується пресслужба, дещо застаріла. І для того, щоб робити якісні знімки, потрібна краща техніка.

Проте таке рішення викликало здивування у голови комісії, депутата Олександра Плескуна. Він поцікавився, чи не можуть подібні потреби покриватися за рахунок комунальної телерадіокомпанії.

— У нас КТРК нормально фінансується, чому ми не могли зробити це їхнім коштом? Чому окремо це виділяється? — запитав депутат.

На це йому відповіли, що посада фотографа є у штатному розписі пресслужби. А в штаті КТРК, очевидно, фотографа немає — там тільки журналісти і оператори.

Нагадаємо, на роботу комунального телебачення у 2025 році з міського бюджету виділяють понад 23 мільйони гривень. Під час обговорення бюджету на 2025 рік міський голова Віталій Малецький повідомив, що значна частина з цих запланованих коштів піде на виплати заробітних плат для працівників КТРК, ще частина — на оплату комунальних послуг. Щодо розміру фінансування телепрограм, які створює КТРК, уточнень не було. Детально про це не розписано і в Програмі діяльності комунального підприємства на 22-26 роки.

Додамо також, що у 2022 році Кременчуцька міськрада виділила КТРК 24 мільйони гривень. Частина коштів була призначена на безкоштовну газету, яку розносили містянам до війни. У 2023 році підприємству виділили 22 мільйони гривень. У 2024 році комунальні журналісти отримали 21,9 млн грн.

Робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізувала діяльність комунального медіа. Правоохоронці повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів.

Депутатка Лариса Гориславець неодноразово зверталася до міського голови та інших депутатів з проханням надати штатний розпис та дані щодо зарплат працівників КТРК, проте відповіді так і не отримала.