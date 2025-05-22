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Надзвичайні новини

Учора на Кременчуччині сталася пожежа: рятувальники запобігли знищенню споруди

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 183

 

Причини та обставини виникнення загоряння встановлюють фахівці

Учора, 21 травня, близько 17.20 у Градизьку на Кременчуччині сталася пожежа. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За попередніми даними, зайнялася господарча споруда. На місці рятувальники вогонь загасили і не допустили його поширенню на більші площі. Пожежа знищила дерев'яне перекриття споруди, двоє дверей та деякі речі, що знаходилися всередині приміщення.

Працювали на місці представники Градизької місцевої пожежної охорони.

Внаслідок загоряння обійшлося без постраждалих. Нині фахівці ДСНС встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, днями кременчуцькі надзвичайники врятували жінку із пожежі у квартирі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
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