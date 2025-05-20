У Кременчуці горіла квартира: надзвичайники врятували непритомну жінку

Сьогодні, 20 травня, сталася пожежа в одній із квартир багатоквартирного будинку на проспекті Свободи у Кременчуці: із вогню надзвичайники врятували непритомну жінку. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
За даними рятувальників, після того, як надійшов виклик про подію, надзвичайники виїхали на місце та почали гасити вогонь. В одній із кімнат квартири вогнеборці знайшли непритомну жінку — її винесли на свіже повітря та передали медикам.
Відомо також, що про пожежу у квартирі повідомили перехожі: завдяки цьому вдалося врятувати життя жінки та запобігти поширенню вогню на більшу площу.
Гасили пожежу рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою трьох пожежних машин.
Причини та обставини виникнення пожежі рятувальники встановлюють.
Нагадаємо, днями у Кременчуці рятувальники загасили пожежу у квартирі на Першому Занасипі.
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