Капелан 107-ї реактивної «Кременчуцької» бригади взяв участь у Першому воєнному форумі капеланів

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Розпочався форум урочистим молебнем за перемогу над ворогом і справедливий мир в Україні

Учора, 21 травня, у стінах Свято-Михайлівського Золотоверхого Собору у Києві відбувся Перший воєнний форум капеланів Православної Церкви України. Про це інформують у пресслужбі ПЦУ.

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, участь у форумі взяв і капелан 107-ї реактивної артилерійської «Кременчуцької» бригади Владислав.

Розпочався форум урочистим молебнем за перемогу над ворогом і справедливий мир в Україні. На початку богослужіння учасники вшанували пам’ять полеглих захисників України хвилиною мовчання.

Участь у форумі взяои верховне духовенство України, представники Збройних сил України, Нацгвардії, Головного управління розвідки та інших структур, іноземні капелани, понад 100 капеланів ПЦУ та запрошені гості.

Після богослужіння Предстоятель автокефальної Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній виступив перед присутніми зі словом. Він нагадав історію православної церкви: як вона підпадала під утиски та насильно і штучно була виключена зі сфери взаємодії із суспільством, а також розповів про засади капеланства в Україні.

Нагадаємо, нещодавно 107-ма реактивна артилерійська «Кременчуцька» бригада отримала святиню — антимінс від Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.