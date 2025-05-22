У повітрі Кременчука знову зафіксували перевищення формальдегіду

Середньодобові концентрації формальдегіду у повітрі Кременчука протягом 12–17 травня перевищували гранично допустимі норми. Про це повідомляє обласний гідрометцентр.

Перевищення фіксували щодня. Дослідження проводили на чотирьох стаціонарних постах — на Молодіжному, в центрі міста, на вул. Івана Приходька та біля зупинки «Кредмаш».

Нагадаємо, у період з 5 по 10 травня на стаціонарних постах у Кременчуці фіксували перевищення допустимих норм шкідливих речовин у повітрі.