У центрі Кременчука відключатимуть воду — водоканал

Сьогодні, 22 травня, у кількох будинках в центральній частині міста відключатимуть воду через ремонт на водопровідній мережі. Роботи триватимуть з 8.00 і орієнтовно до 17.00. Про це повідомили на комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».
Де припинять холодне водопостачання:
Нагадаємо, суд у Кременчуці відмовив жінці, яка оскаржувала закриття справи проти «Кременчукводоканалу». Жінка звернулася до прокуратури в листопаді 2024 року після того, як виявила на дверях повідомлення про відключення водопостачання. Вона також заявила, що дізналася з медіа про можливе застосування «холодної зброї Спрут» для покарання боржників. На її заяву поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 356 КК України — самоправство. Однак дізнавач встановив, що послуги їй фактично не припиняли, шкоди не завдано, а підприємство діяло в межах закону.
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