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У центрі Кременчука відключатимуть воду — водоканал

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 114

Після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Сьогодні, 22 травня, у кількох будинках в центральній частині міста відключатимуть воду через ремонт на водопровідній мережі. Роботи триватимуть з 8.00 і орієнтовно до 17.00. Про це повідомили на комунальному підприємстві «Кременчукводоканал». 

Де припинять холодне водопостачання:

  • вул. Івана Мазепи, буд. 26, 28, 29А;
  • вул. Полковника Гегечкорі, буд. 7, 11, 13, 15, 16/64, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 38, 40/53;
  • вул. Лейтенанта Покладова, буд. 17, 23, 24/40, 25, 28, 30/56, 34;
  • вул. Софіївська, буд. 38/19, 39;
  • вул. Перемоги, буд. 39, 56А, 58, 60, 62, 66;
  • вул. Богдана Хмельницького, буд. 1-А, 1-Г, 1-Е, 1-З, 3-А, 3-Б, 18, 20, 20-Б, 22/1, 24;
  • вул. Іллі Ткаченка, буд. 3, 5, 7;
  • пров. Володимира Сосюри, буд. 5.
— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — попереджає КП. 

Нагадаємо, суд у Кременчуці відмовив жінці, яка оскаржувала закриття справи проти «Кременчукводоканалу». Жінка звернулася до прокуратури в листопаді 2024 року після того, як виявила на дверях повідомлення про відключення водопостачання. Вона також заявила, що дізналася з медіа про можливе застосування «холодної зброї Спрут» для покарання боржників. На її заяву поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 356 КК України — самоправство. Однак дізнавач встановив, що послуги їй фактично не припиняли, шкоди не завдано, а підприємство діяло в межах закону.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Pixabay
Теги: відключення води
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