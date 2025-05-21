У Полтаві ветеранам презентували безоплатні курси та можливості для старту в агробізнесі

Під час ярмарку вакансій учасники дізналися про навчання, підтримку і гранти для фермерських проєктів
У Полтаві відбувся ярмарок вакансій для ветеранів у межах проєкту «Розбудова моделей реінтеграції ветеранів в агросектор». Захід організувала компанія «Агріаналітика» за підтримки американського народу. Участь взяли ветерани, ветеранки та їхні родини з Полтавщини.
Учасникам презентували п’ять безоплатних онлайн-курсів, які допоможуть здобути навички для працевлаштування або відкриття власного агробізнесу:
Кожен курс містить 5 модулів, доступний у зручний час, передбачає сертифікацію після проходження тестів. Обрати курс та зареєструватися можна за посиланням.
Також ветеранів заохочують брати участь у грантовому конкурсі «Варто», який підтримує започаткування бізнесу. Місцева влада Полтавщини теж долучається — за консультаціями можна звертатися до департаменту агропромислового розвитку ОВА.
Про власний досвід відкриття фермерських господарств розповіли Володимир Соломін (ФГ «Едем-2015») та Ярослав Химинець (ФГ «Квіти від Ярослава»). Вони наголосили, що успішний агробізнес можна почати з малого.
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