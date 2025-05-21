У Полтаві ветеранам презентували безоплатні курси та можливості для старту в агробізнесі

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 1

Під час ярмарку вакансій учасники дізналися про навчання, підтримку і гранти для фермерських проєктів

У Полтаві відбувся ярмарок вакансій для ветеранів у межах проєкту «Розбудова моделей реінтеграції ветеранів в агросектор». Захід організувала компанія «Агріаналітика» за підтримки американського народу. Участь взяли ветерани, ветеранки та їхні родини з Полтавщини.

Що запропонували

Учасникам презентували п’ять безоплатних онлайн-курсів, які допоможуть здобути навички для працевлаштування або відкриття власного агробізнесу:

«Агробізнес для ветеранів» — знання для отримання грантів та старту справи;

«Агротехнології нішевих культур» — вирощування спаржі, шафрану, артишоку;

«Цифрові технології та ШІ в агросфері» — аналітика, електронні платформи;

«Менеджмент в агросфері» — планування, управління фінансами та персоналом;

«Фінансова грамотність» — бухгалтерія, звітність, податки, ризики.

Кожен курс містить 5 модулів, доступний у зручний час, передбачає сертифікацію після проходження тестів. Обрати курс та зареєструватися можна за посиланням.

Додатково учасники отримують:

Супровід експертів і допомогу у відкритті бізнесу;

Консультації щодо написання грантових заявок;

Допомогу з резюме, мотиваційними листами та підготовкою до співбесід.

— Ветерани — це лідери, які здатні відновити економіку України, — зазначила заступниця міністерки у справах ветеранів Юлія Кіріллова.

Також ветеранів заохочують брати участь у грантовому конкурсі «Варто», який підтримує започаткування бізнесу. Місцева влада Полтавщини теж долучається — за консультаціями можна звертатися до департаменту агропромислового розвитку ОВА.

Про власний досвід відкриття фермерських господарств розповіли Володимир Соломін (ФГ «Едем-2015») та Ярослав Химинець (ФГ «Квіти від Ярослава»). Вони наголосили, що успішний агробізнес можна почати з малого.

— Було приємно поділитися власним досвідом, презентувати різні напрями своєї діяльності! Наша спільна мета — зробити все можливе, щоб питання працевлаштування ветеранів були якомога простішими і якіснішими, — наголосив Ярослав Химинець.