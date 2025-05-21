Напередодні чергового обміну військовополоненими в Україні активізувалися шахраї, які телефонують родинам

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 92

На тлі напруженої роботи з підготовки чергового обміну полоненими та великих сподівань родин на повернення своїх близьких в Україні активізувалися шахраї. Невідомі особи телефонують родинам українських військовополонених та можуть вводити їх в оману, спекулюючи на надзвичайно чутливій темі.

Про почастішання випадків маніпуляцій та шахрайства повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У відомстві наголошують, що підготовка до чергового обміну полоненими триває безперервно.

— Співробітники Координаційного штабу та всіх залучених до його роботи структур напружено працюють, щоби звільнення з полону наших співвітчизників відбулося якомога швидше, — йдеться у повідомленні.

Проте, на цьому тлі, «на жаль, активізувалися шахраї, які телефонують родинам та можуть вводити їх в оману». Зловмисники, ймовірно, намагаються вивідати особисту інформацію, запропонувати «послуги» з пришвидшення обміну за гроші або просто дестабілізувати емоційний стан родин, які чекають на своїх близьких.

Координаційний штаб наполегливо закликає громадян бути пильними та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Всі необхідні та перевірені відомості можна знайти на офіційних ресурсах Штабу:

— Родини та близькі звільнених з полону отримають персональні повідомлення від Координаційного штабу відразу після факту їхнього звільнення і верифікації особи». Жодна інша особа чи організація не уповноважена повідомляти таку інформацію першою, — наголошується у повідомленні.

Розшук військовополонених та зниклих безвісти: хто цим займається та куди звертатися за допомогою

Нагадаємо, 6 травня ми писали, що відбувся черговий обмін військовополоненими. З російських катівень до України повернулися ще 205 військовослужбовців. Серед звільнених з полону — 9 воїнів із Полтавщини. Один з них кременчуківець Павло Конік.

Напередодні Великодня із російського полону повернулися 277 українських оборонців. Серед них — 14 військовослужбовців із Полтавщини.

»Кременчуцький Телеграф» нещодавно повідомляв, що з початку травня у Полтавській області запрацювало представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Регіональна робоча група захищатиме права рідних військовополонених, безвісти зниклих захисників і цивільних, а також проводитиме координацію між усіма залученими установами.

Раніше ми писали, що в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.