Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 22 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Алітуська, 1Б–3
вул. Господарська, 1–9, 6–38
вул. Дружинницька, 1–33
вул. Івана Багряного, 3–21
вул. Карпенка-Карого, 22–60
вул. Кохнівська, 44–62, 63–108
вул. Льва Орнштейна, 1/7–8
вул. Максима Кривоноса, 41/2–92, 52–75А
вул. Нижня, 1–28
вул. Університетська, 1–5
вул. Щаслива, 33
пров. Господарський, 3, 4, 5–10А
пров. Деповський, 1–23
пров. Композитора Вербицького, 3А–5
пров. Житлобудівний, 2/34–16
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Межовий, 1–30, 9–23
пров. Шосейний, 10
проїзд 1–3-й Кохнівський
проїзд Житлобудівний, 3–20/11
туп. 1–2-й Парковий
вул. Житлобудівна, 3/20–25
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Переяславська, 2–37/10
вул. Юрія Руфа, 65А
вул. Володимира Великого, 72
вул. Мрії, 20, 22
вул. Європейська, 25, 25А
вул. Енергетиків, 39Б–47А
вул. Ірпінська, 7–14
вул. Княгині Ольги, 2–6
вул. Лікаря Бончука, 28–30
вул. Молодіжна, 8
вул. Олександра Довженка, 1–7
вул. Платухіна, 20–37
вул. Покровська, 24, 28
вул. Правобережна, 38А–55/1
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Романа Шухевича, 11–36
вул. Соборна, 34/32
вул. Шістдесятників, 4А–15
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
туп. Юннатів, 1–7.
вул. Джерельна, 3–19
вул. Каштанова, 1–22
вул. Козацька, 61/31–94А
вул. Сергія Кульчицького, 16–49
пров. Вербовий, 2, 4
пров. Рівненський, 13А–25
просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
туп. Степовий, 1–9
вул. Горліса-Горського, 3–10
вул. Київська, 72–121
вул. Ярова, 1–7
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Мала Кохнівка.
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