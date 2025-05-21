Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 22 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Алітуська, 1Б–3

  • вул. Господарська, 1–9, 6–38

  • вул. Дружинницька, 1–33

  • вул. Івана Багряного, 3–21

  • вул. Карпенка-Карого, 22–60

  • вул. Кохнівська, 44–62, 63–108

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7–8

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2–92, 52–75А

  • вул. Нижня, 1–28

  • вул. Університетська, 1–5

  • вул. Щаслива, 33

  • пров. Господарський, 3, 4, 5–10А

  • пров. Деповський, 1–23

  • пров. Композитора Вербицького, 3А–5

  • пров. Житлобудівний, 2/34–16

  • пров. Кохнівський, 3, 3А

  • пров. Межовий, 1–30, 9–23

  • пров. Шосейний, 10

  • проїзд 1–3-й Кохнівський

  • проїзд Житлобудівний, 3–20/11

  • туп. 1–2-й Парковий

  • вул. Житлобудівна, 3/20–25

  • вул. Андріївська, 5–18А

  • вул. Лікаря Парнети, 47

  • вул. Локомотивна, 1А–30

  • вул. Переяславська, 2–37/10

  • вул. Юрія Руфа, 65А

  • вул. Володимира Великого, 72

  • вул. Мрії, 20, 22

  • вул. Європейська, 25, 25А

  • вул. Енергетиків, 39Б–47А

  • вул. Ірпінська, 7–14

  • вул. Княгині Ольги, 2–6

  • вул. Лікаря Бончука, 28–30

  • вул. Молодіжна, 8

  • вул. Олександра Довженка, 1–7

  • вул. Платухіна, 20–37

  • вул. Покровська, 24, 28

  • вул. Правобережна, 38А–55/1

  • вул. Республіканська, 93, 93А

  • вул. Романа Шухевича, 11–36

  • вул. Соборна, 34/32

  • вул. Шістдесятників, 4А–15

  • пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б

  • туп. Юннатів, 1–7.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Джерельна, 3–19

  • вул. Каштанова, 1–22

  • вул. Козацька, 61/31–94А

  • вул. Сергія Кульчицького, 16–49

  • пров. Вербовий, 2, 4

  • пров. Рівненський, 13А–25

  • просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118

  • туп. Степовий, 1–9

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Горліса-Горського, 3–10

  • вул. Київська, 72–121

  • вул. Ярова, 1–7

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Мала Кохнівка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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