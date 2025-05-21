Для гімназії №2 додатково виділяють майже пів мільйона гривень: куди підуть гроші

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 180

Виділення цих коштів не стосується облаштування укриття у закладі освіти

Для гімназії № 2 у Кременчуці додатково виділяють 461 тисячу гривень. Про це стало відомо на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 21 травня.

Про те, куди спрямують кошти, розповіла т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко.

— Це новий проєкт, який не пов’язаний з облаштуванням укриття у гімназії. Це капітальний ремонт частини відмостки та цоколю й усунення аварійної ситуації, яка виникла внаслідок підтоплення, — розповіла Михайленко.

Ця ситуація здивувала голову комісії, депутата Олександра Плескуна. Зокрема, у нього виникло питання, як можна було розпочати ремонт в укритті, не зробивши попередньо відмостку.

Нагадаємо, про проблему із неякісною відмосткою говорили й батьки учнів гімназії №2 наприкінці минулого року: підтоплення заважали облаштуванню укриття у гімназії.

Зазначимо, що учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дениса Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі. Проте у департаменті освіти наголошують: із 1 вересня учні школи мають повернутися за парти.