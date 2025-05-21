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У скільки Кременчуку обійдеться звільнення директора Міського саду Віталія Дедюріна

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 822

 

Контракт із керівником парку у міста закінчується наприкінці червня

Сьогодні, 21 травня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів обговорювали звільнення з посади директора комунального закладу культури та відпочинку «Міський сад» Віталія Дедюріна.

Зокрема, одним із винесених на розгляд питань було виплата заробітної плати при звільненні керівника парку. Так зі Стабфонду громади на розрахункові виплати із Дедюріним виділяють 158 тисяч гривень. Члени комісії погодили цей проєкт рішення, далі його мають розглянути завтра на засіданні виконкому.

Контракт у міста із Віталієм Дедюріним закінчується наприкінці червня.

Нагадаємо, наприкінці березня Віталій Дедюрін написав на своїй сторінці у фейсбуці допис про те, що з ним можуть не продовжити контракт. Тоді у коментарі журналістам «Кременчуцького Телеграфа» він розповідав, що офіційно йому про це ще не повідомляли, але подібні чутки вже ширилися. Причиною свого майбутнього звільнення він тоді назвав «невиконання злочинних наказів».

Місяць тому на одному із засідань виконавчого комітету мер місті Віталій Малецький підтвердив чутки про звільнення Дедюріна. Він повідомив, що із чоловіком не продовжуватимуть контракт і додав, що є «певні речі, про які не хочеться тут говорити», і що цих речей за останній час накопичилося «дуже й дуже багато».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Дедюрін Міський сад звільнення гроші
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