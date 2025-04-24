Із директором Міського саду Віталієм Дедюріним не продовжуватимуть контракт: Малецький дає йому «дорогу в життя»

Водночас мер додав, що за час роботи із Дедюріним накопичилися «певні речі, про які не хочеться говорити»
Із директором комунального закладу культури та відпочинку «Міський сад» у Кременчуці Віталієм Дедюріним не продовжуватимуть контракт. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому 24 квітня.
За словами мера, в органах місцевого самоврядування та комунальних підприємствах взаємодія побудована шляхом підписання контрактів на певний період.
— Пан Дедюрін дуже гарна людина, дуже спокійна, дуже врівноважена, дуже спокійна і чесна. І жодного разу собі не допускав жодних критичних висловлювань у бік свого керівництва, у бік міського голови, жодних публікацій — дуже вихована людина. Я думаю, що таку людину з радістю забере приватний бізнес до себе на роботу після того, як ми з ним завершимо нашу співпрацю. Саме з цих причин, щоб дати йому дорогу в життя, контракт не буде підписуватись, — пояснив мер.
Проте після цього Малецький додав, що є «певні речі, про які не хочеться тут говорити», і що цих речей за останній час накопичилося «дуже й дуже багато».
Нагадаємо, наприкінці березня Віталій Дедюрін написав на своїй сторінці у фейсбуці допис про те, що з ним можуть не продовжити контракт. Тоді у коментарі журналістам «Кременчуцького Телеграфа» він розповідав, що офіційно йому про це ще не повідомляли, але подібні чутки вже ширилися. Причиною свого майбутнього звільнення він тоді назвав «невиконання злочинних наказів».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.