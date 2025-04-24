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Із директором Міського саду Віталієм Дедюріним не продовжуватимуть контракт: Малецький дає йому «дорогу в життя»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 630 Коментарів: 2

 

Водночас мер додав, що за час роботи із Дедюріним накопичилися «певні речі, про які не хочеться говорити»

Із директором комунального закладу культури та відпочинку «Міський сад» у Кременчуці Віталієм Дедюріним не продовжуватимуть контракт. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому 24 квітня.

За словами мера, в органах місцевого самоврядування та комунальних підприємствах взаємодія побудована шляхом підписання контрактів на певний період.

— Пан Дедюрін дуже гарна людина, дуже спокійна, дуже врівноважена, дуже спокійна і чесна. І жодного разу собі не допускав жодних критичних висловлювань у бік свого керівництва, у бік міського голови, жодних публікацій — дуже вихована людина. Я думаю, що таку людину з радістю забере приватний бізнес до себе на роботу після того, як ми з ним завершимо нашу співпрацю. Саме з цих причин, щоб дати йому дорогу в життя, контракт не буде підписуватись, — пояснив мер.

Проте після цього Малецький додав, що є «певні речі, про які не хочеться тут говорити», і що цих речей за останній час накопичилося «дуже й дуже багато».

Нагадаємо, наприкінці березня Віталій Дедюрін написав на своїй сторінці у фейсбуці допис про те, що з ним можуть не продовжити контракт. Тоді у коментарі журналістам «Кременчуцького Телеграфа» він розповідав, що офіційно йому про це ще не повідомляли, але подібні чутки вже ширилися. Причиною свого майбутнього звільнення він тоді назвав «невиконання злочинних наказів».

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Дедюрін Міський сад звільнення кадрові зміни
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Коментарі: 2

1 416
evil:
Сьогодні, 11:10

Недомеру- пересиденту теж терміново потрібно дорога в життя. З усім його конченим гранатовим кодлом.


4 1
1 424
Andron777:
Сьогодні, 12:07

А на пузо ювілейних медальок чого не начіпляв?smirk


1 0

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