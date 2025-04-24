Кременчуцька гімназія №2 запрацює з 1 вересня — міськрада

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 206

З наступного навчального року Кременчуцька гімназія № 2 працюватиме очно. Про це повідомила т. в. о. департаменту освіти Кременчука Світлана Михайленко під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 23 квітня.

Роботи у закладі мають завершитись до 31 травня, згідно з договором, але фактично цього не станеться, заявили під час засідання. Очікується, що підрядник має закінчити їх протягом 2 місяців.

Зазначимо також, що учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дениса Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.

